Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi yenidən uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabasvili sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, qonşu ölkədə fövqəladə vəziyyət mayın 22-dək artırılıb.



Zurabişvili, həmçinin ölkə vətəndaşlarına müraciət edərək onları evdə qalmağa, qanunlara və tövsiyələrə əməl etməyə çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.