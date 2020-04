Günün ulduz falı - 22 APREL

Qoç - Ailə imkanlarını və yaşam şərtlərini yaxşılaşdırmaq bu gün xüsusi maraq dairənizdədir. Lakin bəhs etdiyimiz istiqamətlərdə hansısa konrkret addımlar atmaq istəyində uğursuzluğa düçar olmaq ehtimalı böyükdür. Kiçik problemlər və öhdəliklər sizə mane olacaq, dəqiqləşdirmə və təxirə salmalar tələb edəcək.

Buğa - ailə üzvləri ilə danışmaqdan, ağıllı bildiyiniz insanlardan məsləhət almaqdan çəkinməyin. Təkrar müzakirə sizə ilkin planlara dəyişikliklər etməyə imkan verər.

Əkizlər - aramlı davranış və düşüncə tərzini müvəqqəti də olsa, unudun. Operativ, çevik, cəsur olun, istək və arzularınızdan çəkinməyin. Yaxın qohumların yardımlarına tam bel bağlamağa dəyməz: belə hərəkətlər uğur gətirsə də, başağrısı yaradacaq.

Xərçəng - valideynləriniz və ailə üzvlərinizlə mübahisələr mümkündür. Prinsipial məsələlərdə razılığa rəğmən, xırda məqamlarda onlar sizi anlamırlar. Ola bilər ki, mübahisələr ciddiləşsin.

Şir - maliyyə işlərində problemlər mümkündür. Əgər maliyyə problemlərinizi düşünürsünüzsə, borc aldığınız pulları unutmayın. Ailə üzvləriniz etiraz etsələr də, borcu qaytarmağa can atın.

Qız - gündəlik işləri yerinə yetirəndə onlardan bəzilərini orijinal şəkildə gerçəkləşdirmək istəyəcəksiniz. İstəklərinizi realaşdıranda anlaşılmazlıq və inadkarlıqla qarşılaşmağa hazır olun. Ünsiyyətdə etiraz, cədvəldə dəyişiklik, yollarda problemlər kimi maneələr yarana bilər.

Tərəzi - Çalışdığınız adamlar tələblərinizi anlamayacaqlar. Ətrafdakı insanların sizi sıxışdırmağa çalışdıqlarını düşünəcəksiniz. Səhhətinizdə, müalicədə, həkimlərlə söhbətlərdə problemlər yarana bilər.

Əqrəb - uzaqdakı aldamlarla əlaqələr yaratmaq, təhsil və imkanları artırmaq günüdür. Biznesdə etibarlı və nüfuzlu müttəfiqlər qazanmağa çalışın. Ətrafdakı insanlara, o cümlədən uşaqlara təsir imkanlarını artırmağa səy göstərəcəksiniz.

Oxatan - demokratik və açıq olun. Təşəxxüs, lovğalıq və mənəm-mənəmlikdən uzaq qaçın. Bütün bunlar ünsiyyətə mane olacaq. Dostlar, tərəfdaşlar, müəllimlərin dediklərinə diqqətlə qulaq asın.

Oğlaq - işlər üçün uğurlu gündür. Çalışdığınız kollektiv və təşkilatı uğurla təmsil edə bilərsiniz. Maliyyə əməliyyatlarından çəkinməyin. İşlə bağlı risk və həyəcan mümkündür. Qatıldığınız iş və ya layihə sizə avantüra təsiri bağışlaya bilər, amma son nəticə yaxşı olacaq, kim olduğunuzu da tez başa düşəcəklər.

Dolça - ideya və planları götür-qoy etmək üçün əlverişli gündür. Sizə maraqlı məlumatlar, təhlil üçün bilgi verə biləcək adamlarla əlaqə saxlayın. Doğrudur, gərəkli adamlarla əlaqə saxlaya bilməyəcəksiniz, çünki onlar bu gün sizinlə danışa bilməyəcəklər.

Balıqlar - valideynləriniz sizin qohumlarınızla görüşməyinizə mane olmağa çalışacaqlar. Bəzi tanışlıqlarınız da onları təlaşlandıracaq. Qısa səfərlərdə maneələr və problemlər ola bilər, amma onlar tez həllini tapacaq.

