Təranə-Musa cütlüyünün meşənin içindəki LÜKS VİLLASI - Evi gəzib qurtarmaq olmur - FOTO

"Səni axtarıram"ın aparıcısı Xoşqədəm Baxşəliyeva Təranə-Musa cütlüyünün Qubadakı evindən canlı bağlantı edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlük yeni tikdirdikləri lüks villalarında işlərin yekunlaşdığını bildirib. Təranə efirdə "Mən o vaxtı Leninqradda Ermetaj Muzeyini görəndə çox sevdim. Klassikanı çox sevdiyim üçün evi belə bir dizaynda yığdırdıq. Ev meşənin içində yerləşir" açıqlamasını edib.

Aparıcı cütlükdən gəzib evi göstərməklərini istəyib. Canlı yayımda villanın işərisini gəzib göstərməklə qurtarmağın mümkünsüz olduğunu görən Xoşqədəm "Möhtəşəmdir. Evi də gəzib qurtarmaq olmur" ifadələrini işlədib.

Bu da cütlüyün muzeyi xatırladan lüks villası:

(milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.