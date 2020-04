Bakıda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, iki avtomobil toqquşub, nəticədə 2 nəfər ölüb, 2 nəfər xəsarət alıb.

Hadisə nəticəsində Orxan və Məzahir Əhmədov adlı şəxs hadisə yerindəcə keçinib.

Eyni zamanda 1993-cü il təvəllüdlü Əhmədov Məhəmməd Məzahir oğlu və 1969-cu il təvəllüdlü Vəliyev Elçin ağır xəsarət alıblar.

M.Əhmədova müştərək travma və bud sınığı, E.Vəliyevə kəllə beyin travması diaqnozları qoyulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

