ŞAD XƏBƏR: Koronavirusun peyvəndi hazırdır, 80 faiz adam...

Ingiltərə insanlar üzərində korona peyvəndi sınanmağa başlanılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə Səhiyyə naziri, araşdırılan koronavirus peyvəndinin 23 aprel Cümə axşamı günü insanlarda sınaqdan keçiriləcəyini bildirib.

İngiltərənin səhiyyə naziri Met Hankok, gündəlik mətbuat konfransında, koronavirusa yoluxmalar ilə bağlı açıqlamalarından sonra, peyvənd üzərində görülən işlər barəsində də danışıb. Hankok, Oksford Universiteti tərəfindən hazırlanan potensial peyvəndin sınaq mərhələsinə başlayacağını söyləyib. Müvəffəqiyyət şansının yoluxmuş 80 faiz adam üzərində ugurlu olduğunu açıqlayan Oksford Universiteti qrupu, sentyabr ayına qədər təxminən bir milyon doza peyvənd etmək istəyirlər .

"ChAdOx1" adlı peyvənd şempanzedə qripə səbəb olan bir adenovirusun genetikasını dəyişdirərək istehsal edilib.

Qeyd edək ki,bugünə qədər İngiltərədə koronavirusa 129 min adam yoluxub. Onlardan 13min nəfəri virusun qurbanı olub.

Mənbə:Ensonhaber.com

