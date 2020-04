2 Dünya müharibəsindən sağ çıxan şəxs koronavirusdan da sağalıb

Belçikanın Flaman bölgəsində yaşayan 103 yaşlı Oktavie De Trak təxminən 2 həftə əvvəl yoluxduğu koronavirusa qalib gələrək sağalmağı bacarıb. Bu onun həyatı boyu gördüyü üçüncü epidemiya olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun yaxınlarının bildirdiyinə görə, 100 illik həyatı boyunca iki böyük müharibə və 2 edpidemiya görən Trakı koronavirus da məğlub edə bilməyib. Birinci Dünya müharibəsi zamanı doğulan şəxs İkinci Dünya müharibəsindən də sağ çıxmağı bacarıb.

Həmçinin o, yaşamı boyu meydana gələn "ispan qripi" və "Meksika qripi" epidemiyalarından da sağ çıxmışdı.

Mənbə: bbc.com

