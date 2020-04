Bakıda tibb bacısı dəm qazından boğularaq vəfat edib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Nəsimi rayonu, Moskva prospekti, 62, mənzil 19-da qeydə alınıb.

Həmin ünvanda yaşayan, Akademik M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında tibb bacısı işləyən 63 yaşlı Şəhla Həsənova dəm qazından boğularaq ölüb.

Faktla bağlı Nəsimi rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci (səhlənkarlıq, zərərçəkmişin ölümünə səbəb olduqda) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.