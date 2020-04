Bu məhsullar ƏDV-dən AZAD EDİLDİ - RƏSMİ

Koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə çərçivəsində bir sıra idxal məhsulları Əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) azad edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məsələ İqtisadiyyat Nazirliyinin hazırladığı Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə vergi güzəştləri və tətilləri mexanizmində bildirilir.

Belə ki, koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə çərçivəsində zəruri olan tibbi avadanlıqlar və tibbi aksesuarlar, habelə əhalinin ərzaq ehtiyaclarının təmin edilməsi ilə bağlı bəzi ərzaq növlərinin, o cümlədən uşaqlar üçün qida məhsullarının müddətli olaraq ƏDV-dən azad olunması nəzərdə tutulur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.