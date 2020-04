Azərbaycanın 550-ə yaxın vətəndaşı vətənə qayıtdı

Azərbaycan və Rusiya arasındakı anlaşmaya əsasən, COVID-19 səbəbi ilə qonşu ölkədə qalan Azərbaycan vətəndaşlarının vətənə dönüşü təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dağıstanın Məhəmmədkənd rayonunun administrasiyasından məlumat verilib.

Məlumata görə, “Yaraq-Qazmalar” (Rusiya) – “Samur” (Azərbaycan) buraxılış məntəqələri ərazisində yaradılmış xüsusi “dəhliz”dən 548 Azərbaycan vətəndaşı keçərək vətənə dönüb:

“Bunlar koronavirus səbəbi ilə Rusiyadan ayrıla bilməyən və aprelin əvvəlindən etibarən rayonumuzun ərazisinə gələnlər idi. Hamı “dəhliz”dən göndərildi. Göndəriş aprelin 20-nə keçən gecə baş tutub”.

