Türkiyədə daha bir körpə koronavirusa qalib gəlməyi bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirus testi pozitiv çıxmış 18 günlük körpə 8 gün davam edən müalicədən sonra koronavirusdan sağalıb. Eyni zamanda, körpənin valideynlərinin də koronavirus testinin pozitiv çıxdığı açıqlanıb.

Mənbə: HaberGlobal

