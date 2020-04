Almaniyada koronavirus üçün vaksinin ilk sınaqları başlandı.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniyanın Paul Erlix adına Vaksin və Biotibbi Preparatlar İnstitutu koronavirusa qarşı vaksinin ilk klinik sınağına icazə verib.

Bu barədə institutun Mətbuat xidmətindən bildirilib. İlkin məlumata görə, sınaqda yaşı 18-dən 55-dək olan 200 sağlam könüllü iştirak edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.