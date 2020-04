Bakıda 2 nəfərin öldüyü dəhşətli qəzanın görüntüsü - ANBAAN VİDEO

Bakıda baş verən dəhşətli qəzanın görüntüləri kameraya düşüb. Verilən məlumata görə hadisə bu gün baş verib.

Metbuat.az "avtosfer.az"-a istinadla xəbər verir ki, paytaxtın Nizami rayonu Rüstəm Rüstəmov küçəsində yüksək sürətlə hərəkət edən "Vaz 2106" markalı avtomobilin sürücüsü svetoforun qırmızı işığında yolayrıcına daxil olaraq soldan - Bəkir Çobanzadə küçəsi ilə hərəkət edən "Mercedes" markalı avtomobillə toqquşub.

Qəza nəticəsində "Vaz" markalı avtomobildəki sürücü və sərnişin yerindəcə dünyasını dəyişib.

Görüntüləri sizə təqdim edirik:

