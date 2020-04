''Mən artıq bacarmıram '' - 21 yaşlı gənc karantində dözməyib İNTİHAR ETDİ

21 yaşındakı gənc ata koronavirus pandemiyasından dolayı karantində depressiyaya düşərək intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Britaniyalı Red Gale uzun müddətdir ki, karantin səbəbindən ailəsindən və dostlarından uzaq düşübmüş. Sərt karantin rejimi onun psixologiyasına ciddi təsir edib. Bu səbəbdən çıxış yolunu bir apreldə ailəsinə məktub yazaraq intihar etməkdə görüb. Məktubunda o, artıq karantində ailəsindən uzaq qalmağa dözə bilmədiyini yazıb.

Onun 26 yaşında olan bacısı deyib ki, ''Biz onun depressiyadan çıxmağı üçün hər şeyə əl atdıq amma mübarizəmiz uğursuz oldu. Qardaşım virusun qurbanı oldu.''

Yaxınları, bir qız atası olan gəncin uzun müddətdir psixoloji problemlərdən əziyyət çəkdiyini bildiriblər.

Mənbə: Metro.co.uk

