Azərbaycanda ödənişli ictimai iş yerlərinin sayı 51 minə çatdı FOTO

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, ödənişli ictimai iş yerlərinin sayının 37 mindən 90 minə çatdırılması üçün müvafiq işlər aparılır və bu iş yerlərinin sayı artıq 51 minə çatıb.

Ödənişli ictimai işlər günümüz üçün önəmli olan dezinfeksiya işlərinin aparılması, həssas qruplara sosial xidmətlərin göstərilməsi, eləcə də abadlaşdırma, yaşıllaşdırma işləri, parklara, ictimai yerlərə qulluq və s. istiqamətlərdə təşkil olunur.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin DOST İş Mərkəzi tərəfindən ödənişli ictimai işlərə cəlb olunan hər bir şəxslə əmək müqaviləsi bağlanılaraq elektron sistemdə qeydiyyatdan keçirilməklə rəsmiləşdirilir.

