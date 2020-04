Koronavirusla mübarizədə qoruyucu vasitələrin çatışmazlığından əziyyət çəkən Britaniyada virusdan ölənlərin sayı ilə bağlı yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Beynəlxalq Statistika Ofisi (ONS) Britaniya hökümətinin yalnız xəstəxana ölümlərini açıqlayaraq ölü sayını aşağıda tutduğunu bidirib, yaşlılar evi və digər rəqəmlərə baxıldığında ölü sayının əslində 40% daha çox olduğunu qeyd edib.

Açıqlamada Britaniyadakı ölü sayının 41 min olduğu bildirilib.

Mənbə: sondakika.com

