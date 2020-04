"ABŞ donanmasına gəmilərimizə qarşı təhlükəli manevr edəcəkləri təqdirdə İran gəmilərini vurmaları və məhv etmələri əmri verilib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ prezidenti Donald Tramp ötən həftə İran körfəzində meydana gələn gərginliklə bağlı danışarkən deyib.

Qeyd edək ki, ötən həftə İran gəmiləri İran körfəzində beynəlxalq sularda təlim keçən ABŞ gəmilərinə qarşı təhlükəli manevrlər etmişdi.

Mənbə: Haber7

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.