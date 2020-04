''Green Card''-la ABŞ-da yaşamaq TƏXİRƏ SALINDI

''ABŞ-a immiqrasiya 2 ay müddətinə dayandırılacaq.''

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ prezidenti Donald Tramp məlumat verib. O bildirib ki, bununla bağlı fərmanı yaxın günlərdə imzalanacaq.

”Ağ Ev” rəhbəri qeyd edib ki, iqtisadi vəziyyətə uyğun olaraq qadağanın müddətinin uzadılması və ya dəyişdirilməsinə baxılacaq. Prezidentin sözlərinə görə, bu məhdudiyyət "Green Card" əldə edərək ABŞ-da daimi yaşamaq icazəsi almaq istəyənlərə şamil ediləcək.

Tramp böhran səbəbindən işsiz qalan amerikalıların iş yerlərinin qorunması üçün bu addımın atılacağını bildirib.

