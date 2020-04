Goranboy rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Rüstəm Budaqov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi”nin (TƏBİB) mətbuat katibi Rəvanə Əliyeva modern.az-a bildirib ki, direktor vəzifədən azad olunması üçün özü müraciət edib:

“O, vəzifəsindən şəxsi istəyilə azad edilib".

TƏBİB rəsmisinin sözlərinə görə, hələlik xəstəxaya yeni direktor təyinat olunmayıb.

