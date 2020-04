Böyük Britaniyada koronavirus epidemiyasının yayılması pik həddə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İngiltərənin Səhiyyə naziri Mett Henkok açıqlama verib.

O, ümumilikdə 130 184 insanın koronavirusa yoluxduğunu, 17 378 insanın isə xəstəlik səbəbindən həyatını itirdiyini bildirib.

Qeyd edək ki, dünya üzrə koronavirusa yoluxanların sayı 2 579 763-ə çatıb. 179 051 nəfər isə vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.