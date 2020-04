Murad Dadaşov bu aralar kanala yeni aparıcılar cəlb etməklə məşğuldur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aktyor Elşən Orucovun ardından aparıcı Tural Əsədov da “Xəzər”ə gəlib. Onun maraqlı bir axşam şousu ilə efirdə görünəcəyi bildirilir.

M.Dadaşovun telekanala dəvət etdiyi digər aparıcılar isə Günay Malikqızı və Günay Novruzqızıdır. Hər iki xanım səhər proqramı ilə tamaşaçıların qarşısına çıxacaqlar.

Artıq verilişlər üçün yeni studiyalar da hazırlanıb.(axsam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.