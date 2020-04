"Brent" və WTI markalı neftin qiyməti artıb. Qiymət artımı müvafiq olaraq 8%-i və 22%-i keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 18:21-də "Brent" neftinin bir bareli üçün iyun fyuçerslərinin qiyməti 8,17% artaraq 20,91 ABŞ dolları təşkil edib.

WTI markalı neftin iyun fyuçerslərinin qiyməti isə 22,64% artaraq 14,19 dollar olub.

