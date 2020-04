Faina Zuckerman adlı azərbaycanlı model karantin günündə balkondan paylaşımı ilə izləyicilərini təəccübləndirə bilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, atası yəhudi, anası azərbaycanlı olan Faina bu dəfə evinin eyvanında ehtiraslı hərəkətlər edərək bunu videoya çəkib və özünün sosial media hesabında paylaşıb. Modelin bu videosu sosial media istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılansa da, tənqid edənlər də az olmayıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

