Türkiyədə koronavirusdan ölən tibb işçilərinin sayı AÇIQLANDI

Türkiyədə koronavirusdan ölən tibb işçilərinin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Təbiblər Birliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, aprelin 1-dən bu günə kimi Türkiyədə 24 tibb işçisi vəfat edib ki, onlardan 14-ü həkim olub.



Qurumun açıqlamasına görə, indiyədək 3474 tibb işçisi COVID-19 virusuna yoluxub, onların 38 faizini həkimlər təşkil edib.



Təbiblər Birliyi hökuməti daha ciddi tədbirlər almağa və tibb işçilərinin qorunması üçün bütün qoruyucu ləvazimatlarla təmin etməyə çağırıb.

