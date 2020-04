DİQQƏT! Koronavirusa yoluxan pişiyin sahibində simptomlar üzə çıxdı, mütəxəssislər XƏBƏRDARLIQ ETDİ

ABŞ-da ilk dəfə olaraq 2 ev pişiyində yeni növ koronavirus təsbit edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nyu-Yorkda fərqli yerlərdəki 2 pişikdə koronavirusun zəif simptomları müşahidə edilib və koronavirus testi pozitiv çıxıb. Bununla bağlı ABŞ Xəstəliklərə Nəzarət və Mübarizə Mərkəzi (CDC) səlahiyyətlisi Kasey Barton Behraveş belə deyib:

"İnsanların ev heyvanlarından ölməsini istəmirik. Ev heyvanlarından koronavirusun insanlara keçməsinə dair sübut yoxdur. Buna baxmayaraq epidemiya dövründə ev heyvanlarının insanlarla kontaktının kəsilməsi doğru olar".

Qeyd edilib ki, koronavirusa yoluxan pişiklərdən birinin evində yaşayan yetkin insanda da koronavirusun əlamətləri görülüb.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.