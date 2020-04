DƏHŞƏT: Ölənlər artır, yüzlərlə cəsədi belə basdıracaqlar - FOTO / VİDEO

Çindən dünyaya yayılan yeni növ koronavirus Covid 19 dan ölənlərin sayı hər gün artmaqda davam edir. Belə bir vəziyyətdə ölənlərin basdırılması üçün yer tapılmadığından Braziliya höküməti yeni bir qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Braziliyada hakim dairələr cəsədlərin kütləvi şəkildə dəfn edilməsinə razılaşıblar.

Hazırda Amazonas ştatında kütləvi məzarlar qazılır. Tabutların üzərində ölən şəxslərin adları yazılacaq.

Qazılmış məzarların arasında məsafə saxlanılacaq. Qeyd edək ki, rəsmi rəqəmlərə görə, Braziliyada 46 mindən çox insan virusa yoluxub. 2924 nəfər həyatını itirib.

