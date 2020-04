Daha bir müsabiqə koronavirus səbəbiylə təxirə salındı - VİDEO

Dayanıqlı dizayn üzrə dünyanın ən əlamətdar müsabiqəsi təxirə salınıb.

6-cı LafargeHolcim Mükafatları Covid-19 pandemiyasının Çindən başqa dünyanın digər ölkələrinə təsir etməsindən az əvvəl bağlandı. Fonda, Azərbaycan daxil olmaqla, 134 ölkədən olan müəlliflərdən təxminən 5000 layihə və dayanıqlı inşaat ideyası qəbul olunmuşdur. Layihələrin 40% -dən çoxu 30 yaşınadək tələbələr və mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuş Gələcək Nəsil kateqoriyasına təqdim edilmişdir. Bu da dayanıqlı dizayn mövzusunda dünyanın ən əhəmiyyətli müsabiqəsinə marağın artdığını göstərir.

Korporativ "Sağlamlıq, Dəyər və Nağd Pul" proqramına uyğun olaraq və hər kəsin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə LafargeHolcim Fondu beş regional LafargeHolcim Mükafatlarının münsif iclaslarını 2020-də virtual qiymətləndirmə panelləri şəklində keçirmək qərarına gəldi.

Bundan əlavə, bu ilin sonunda Afina, Dubay, Guayaquil, Sidney və Torontoda reallaşdırılması planlaşdırılan beş regional LafargeHolcim Mükafatı mərasimi 2021-ci ilə qədər təxirə salınacaq. "İşçilərimizin və bütün maraqlı tərəflərimizin rifahının yaxın gələcəkdəki qeyri-müəyyənliyə qarşı prioritet olaraq qoyulması ilə əlaqədar regional mükafatının təqdim olunma tədbirlərini gələn ilə təxirə salmaq qərarımızın əsaslandırması oldu"Davamlı inkişaf üçün LafargeHolcim Fondunun rəhbəri Edvard Schwarz izah edir. Mərasimlərin Avstraliya, Kanada, Ekvador, Yunanıstan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də daxil olmaqla, sentyabr-noyabr ayları arasında beş qitədə baş tutması planlaşdırılırdı. Madriddə Norman Foster Fondu ilə birlikdə təşkil edilən “Mənzilin yenidən materiallaşdırılması” mövzusunda seminarın keçirilməsi qərarı ilin sonuna qədər təxirə salındı və indi şəhərlərdə və qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində ağıllı dizayn bu cür təhdidlərə qarşı nə deməkdir? sualı daxil olmaqla Koronavirus pandemiyasının təsiri və öyrənilməsi nəzərə alınacaq”.

Fond rəhbərinin açıqlaması ilə daha ətraflı aşağıdakı linkdə tanış ola bilərsiniz:

