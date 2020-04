Milli Məclisdə struktur islahatları davam edir.

Metbuat.az-ın Milli Məclisin saytına istinadən məlumatına görə, Milli Məclis Aparatının İşlər müdiri xidmətinin Tikinti-təmir şöbəsi yaradılıb.

Şöbənin müdiri vəzifəsinə Elçin Vaqif oğlu Məmmədov, şöbənin müdir müavini vəzifəsinə isə Tofiq Hüseyn oğlu Məmmədov təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.