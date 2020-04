Məhşur ABŞ-lı aktrisa Şirli Nayt vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 83 yaşlı aktrisa Texas ştatında, qocalıqdan ölüb.

O, iki dəfə "Oskar” mükafatına namizəd göstərilib, üç "Emmi” mükafatının isə sahibidir.

Mənbə: Nyu-York Taymz

