Hər zaman rəqsləri və açıq-saçıq geyimləri ilə gündəmə gələn müğənni Nüşabə Musayeva heç kimin gözləmədiyi addımı atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaradıcılığından çox şəxsi həyatı müzakirə olunan ifaçı geyim tərzini dəyişib. Belə ki, müğənni hicaba keçib. O, hicabda olan fotolarını sosial şəbəkədə yayımlayıb.

Hazırda qapalı geyimə üstünlük verən Nüşabənin dəbdəbəli makiyajı da diqqətlərdən yayınmayıb. İfaçının bu addımı izləyiciləri əsəbiləşdirib.

Onu həm tənqid, həm də təhqir ediblər. (Sia.az)

