Avtomobil almaq istəyənlərin nəzərinə: 90 günlük qadağaya görə qiymət bahalaşacaq? - AÇIQLAMA

Bu həftədən xaricdə qeydiyyatda olan avtomobillərin Azərbaycana müvəqqəti gətirilməsinə il ərzində 90 gün məhdudiyyət qoyulması barədə qərar qüvvəyə mindi.

Bundan sonra Nazirlər Kabinetinin “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə” 19 mart 2020-ci il tarixli qərarında əksini tapıb.



Bəs tətbiq ediləcək yeni qərar ölkədə avtomobillərin qiymətinə təsir edə bilərmi?

Nəqliyyat üzrə ekspert Eldəniz Cəfərov Metbuat.az-a müsahibəsində dedi ki, bu qərarın mahiyyəti odur ki, Azərbaycan vətəndaşı xarici avtomobili Azərbaycanda istismar edə bilməz.

''Bu qərarın Azərbaycanın avtomobil bazarında hansısa qiymətlərə təsir etmək üçün imkanı yoxdur. Ehtiyyat hissələri ilə bağlı məsələ də ondan ibarətdir ki, bu qayda yalnız Azərbaycanda istehsal məqsədi ilə gətirilən ehtiyyat hissələrinə aiddir. Artıq Azərbaycanda bir neçə avtomobil istehsalı zavodu fəaliyyət göstərir. 90 günlük məhdudiyyət də həmin ehtiyyat hissələrinin gətirilməsinə aiddir.''

Ekspert bildirdi ki, yeni avtomobillərin qiymətləri rəsmi dillerlər tərəfindən tənzimlənir.

''Onlar da avtomobillərin qiymətlərinin yüksəlməsində maraqlı deyillər. Çünkü istehsalçı özü də qiymətlərə nəzarət edir. Öz istəkləri ilə də heç bir diller qiyməti yüksəldə bilməz.''

Bəs ikinci əl avtomobil bazarında qiymətlərdə hansı dəyişiklik gözlənilir?

''İkinci əl avtomobil bazarında da bu qaydanın heç bir təsiri olmayacaq. Qiymətlərin yüksəlməsi yalnız manatın dollara nisbəti ilə tənzimlənir. Bu hal baş vermədikcə istər yeni, istərsə də ikinci əl avtomobil bazarında qiymətlərin yüksəlməsi gözlənilmir.''

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

