Aparıcı Aytən Səfərova özünün "İnstaqram" hesabında 2 yaşlı oğlunun fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı fotoya "Şirinim" deyə şərh yazıb.

Qeyd edək ki, aparıcının 2 oğlu, 1 qızı var.

