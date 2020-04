Karantin rejimini pozan şəxs inzibati qaydada həbs edildi

Ölkə ərazisində elan edilmiş xüsusi karantin rejiminin tələblərini pozan şəxslərlə bağlı tədbirlər davam etdirilir.

Belə ki, aprelin 23-də Səbail rayonu Neftçilər prospekti – 67 ünvanında təşkil edilmiş nəzarət postunda aparılan yoxlamalar zamanı bir nəfər şəxs sənədlərini təqdim etməkdən imtina etmiş, səs-küy salmış, həmçinin polis əməkdaşının qanuni tələblərinə tabe olmamışdır.

Həmin şəxs orada xidmət aparan polis əməkdaşları tərəfindən Səbail RPİ-nin 9-cu Polis Bölməsinə gətirilmişdir. Araşdırmalarla onun Lənkəran rayon sakiniCəmil Əhmədli olması müəyyən edilmişdir.

Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib olunmuş və rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 gün müddətində inzibati həbs edilmişdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.