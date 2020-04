İlham Əliyev FƏRMAN İMZALADI

“İstifadəyə verilən yer təki sahələri haqqında geoloji informasiyanın və faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət geoloji ekspertizasının keçirilməsi Qaydaları”nda dəyişikliklər edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb.

İndiyədək dövlət geoloji ekspertizasını Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Faydalı qazıntı ehtiyatları üzrə komissiyası aparır və təsdiq edirdi.

Fərmana əsasən, bundan sonra dövlət geoloji ekspertizasını Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi aparacaq və təsdiq edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.