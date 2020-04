Türkiyə COVİD-19-a qarşı 2 fərqli vaksin hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə türkiyəli professor Ərcumənt Ovalı sosial şəbəkə hesabından məlumat paylaşıb.

O qeyd edib ki, hər iki vaksinin labarotoriya sınaqları müsbət nəticələnib. O əlavə edib ki, sonrakı mərhələdə vaksinin heyvaanlar üzərində sınaqları aparılacaq. Hətta professor vaksinin virusu məhv etdiyi anları əks etdirən görüntü də paylaşıb.

