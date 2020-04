İlqar Məmmədovun və Rəsul Cəfərovun Azərbaycan Ali Məhkəməsi tərəfindən bəraət alması təqdirəlayiqdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Avropa Şurasının Baş katibi Mariya Peyçinoviç Buriç deyib.



O, Ali Məhkəmənin qərarını müsbət qarşılayıb və bildirib ki, Avropa Şurası Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da genişləndirməyə hazırdır.

