Azərbaycanda istilik mövsümü yenidən uzadıldı

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyi ölkə ərazisindəki qazanxanaların qazla təminatını aprelin 30-dək davam etdirəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a qurumdan məlumat verilib.

Beləliklə, 25 aprel tarixində başa çatması nəzərdə tutulan istilik mövsümü daha beş gün artırılıb. Qeyd edilib ki, müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Birliyin baş direktoru Ruslan Əliyev tərəfindən müvafiq strukturlara dərhal tapşırıqlar verilib.

Məlum olduğu kimi Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının respublika ərazisində geniş yayılmasının qarşısını almaq üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarı ilə xüsusi karantin rejimi may ayının 4-dək uzadılıb. Bu müddət ərzində insanların fərdi yaşayış evləri və mənzillərdən çıxışına məhdudiyyət qoyulub.

Eyni zamanda havanın orta sutkalıq temperaturunun aşağı olduğu müşahidə edilməkdədir. Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyindən “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinə daxil olan rəsmi məktubda qeyd edilir ki, bütün yuxarıda sadalanan hallar nəzərə alınaraq vaxtı 15 apreldən 25 aprelədək uzadılan istilik mövsümü daha beş gün artırılaraq 30 aprel tarixinədək davam edəcək.

