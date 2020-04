Miss Azərbaycan-2019" titulunun sahibi, model Səmra Hüseynova yarıçılpaq “İnstagram” da canlı efirə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, model çəhrayı alt paltarında izləyicilərini heyran edib. Onun sinəsi və göbəyi açıq görünüşü pərəstişkarları tərəfindən çox bəyınilib. Onlar Hüseynovanın ideal bədən quruluşuna təriflər yağdırıblar.(olke.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.