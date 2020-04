Tanınmış aparıcı Nərgiz Məmmədovanın stilist Elnur Həsənovla səmimi fotoları yayılıb.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, aparcının paylaşımı izləyicilər tərəfindən marağa səbəb olub. Hətta iddialara görə, Nərgiz Məmmədova aparıcılıq daşın ataraq stilist olmağa çalışır. O bir neçə gün öncə həmkarı və rəfiqəsi Afaq Gəncəlini də makiyaj etmişdi.



Sözügedən fotoları təqdim edirik:

