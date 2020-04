Belarusda son 24 saat ərzində 873 nəfər koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarus Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilir ki, bununla da ölkədə virusa yoluxma sayı 10 min 463 nəfərə çatıb. Koronavirus qurbanlarının sayı isə 5 nəfər artaraq 72-yə yüksəlib. İndiyədək 1695 nəfər xəstəlikdən sağalıb.

