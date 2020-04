Keçmiş aparıcı İlham Mirzəyev villasını satışa çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, evini 650 min manata satır. Bu haqda Mirzəyev "Bizimləsən" verilişində deyib.

Mirzəyevin Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən villası 300 km.dir və 7 otaqdan ibarətdir.

