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Dünyanın ən gənc milyarderi Kayli Cenner yeni villasından ilk fotolarını paylaşdı - FOTOLAR

Dünyanın ən gənc milyarderi Kayli Cenner yeni villasından ilk fotolarını paylaşdı -
19:30 26 Aprel 2020
1488 Dünya
Metbuat.az
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Kardashian ailəsinin tanınmış simalarından biri olan Kayli Cenner (Kylie Jenner), 36 milyon dollara aldığı yeni villasından ilk pozalarını sosial media hesabında paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Los Angeles ərazisindəki daşınmaz əmlaka sərmayə qoyan Cenner bu yaxınlarda yeni bir vev alıb. Onun yeni evində 7 yataq otağı və 14 vanna otağı var.

Qeyd edək ki, Forbes jurnalı bir müddət öncə 21 yaşlı Cenneri "Dünyanın ən gənc milyarderi" elan etmişdi.

Cennerin yeni malikanəsindən ilk fotolarını təqdim edirik:



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Kylie Jenner Kayli Cenner
metbuat.az

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