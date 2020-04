Dünyada yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 2 milyon 971 min 936 nəfərə çatıb.

Metbuat.az "Worldometers"-ə istinadən xəbər verir ki, virusdan ölənlərin sayı 205 min 957 nəfərdir. İndiyədək 873 min 868 nəfər xəstəlikdən sağalıb.



Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda virus 210 ölkədə qeydə alınıb.

