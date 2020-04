"Uşaqları çox sevsəm də, sektorda qala bilmək üçün övlad sahibi olmağa cəsarət edə bilmədim".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu türkiyəli məşhur müğənni Ajda Pekan deyib.

74 yaşlı müğənni fikirlərini belə davam etdirib: "6 dəfə abort etdirmişəm. Özümü pişiklərlə təsəlli etməyə çalışdım. Uşağım olmasını istəmədim. İndiki ağlım olsaydı, övlad sahibi olardım".

