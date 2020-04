“Real” futbolçusu Rafael Varanla yeni müqavilə ilə bağlı razılığa gələ bilmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Madrid klubu fransalı müdafiəçiyə 2025-ci ilin yayına qədər olan müqavilə təklif edib. Ancaq 27 yaşlı futbolçu danışıqları dayandırıb.

Qeyd edək ki, Varan 2011-ci ildə “Lans”dan “Real”a keçib. Onun “Kral klubu” ilə müqaviləsi 2022-ci ilin yayına qədərdir.

(qol.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.