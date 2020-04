Repititorlar necə fəaliyyət göstərəcək,vergi ödəyəcəklər? - Ekspertlərdən AÇIQLAMA

Bildiyimiz kimi 3 martdan etibarən bütün təhsil müəssisələrində tədris prosesi dayanıb və qüvvədə olan qərara görə 4 may ilk dərs günüdür. Bu müddət ərzində 4447 orta məktəbdə 1.5 milyon şagird, 50-dən çox ali təhsil müəssisəsində 165 min tələbə, kollec və peşə təhsili müəssisələrində 30 minə qədər təhsil alan üçün ənənəvi dərs dayanıb və bu qədər insan da evdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar müəyyən yumşalmalara qərar verdi. Qərara əsasən kiçik sahibkarlıqla məşğul olanlar aprel ayının 27 dən etibarən öz fəaliyyətlərini bərpa edə biləcəklər. Bunlardan biri də repititorluqla məşğul olan müəllimlərə icazələr ilə bağlıdır. Ötən gün Operativ Qərargahın iclasında Səhiyyə nazirinin müavini Viktor Qasımov dedi ki, 10 nəfərdən çox olmayaraq müəllimlər repititorluqla məşğul ola bilərlər. Bu qərar bir çox valideynləri narahat etməyə başlayıb. Onlar şagirdlərə belə şəraitdə yoluxmanın baş verəcəyindən qorxurlar.

Məsələyə münasibət bildirən təhsil eksperti Kamran Əsədov Metbuat.az müsahibəsində dedi ki, burada gigiyenik qaydalara əməl etmək vacibdir.

''Düşünürəm ki, bir az tələsik verilmiş qərardır. Çünki qərara görə qripda 10 nəfərə qədər şagirdin olmasına icazə verilir. Məlumdur ki, repititorların heç də hamısı gigiyenik qaydalara və normalara niayət etməyəcək. Onlar şagirdləri qoruyucu maskasız dərsə buraxmamalı, əllərini tez tez spirtlə yumalı, dərs otaqları mütəmadi dezinfeksiya olunmalı, şagirdlər bir birindən azı 1 metr məsafədə oturmalıdırlar.''

Nazirlər Kabinetinin qərarında deyilir ki, məhdudiyyətlər aradan qaldırılan sahələrdə işləyən şəxslər barədə məlumatlar işəgötürən tərəfindən elektron imzadan istifadə edilməklə “icaze.e-gov.az” portalına daxil edildikdən sonra onların hərəkətinə yol verilir. Deməli, repititor xidmətini göstərən şəxsin əvvəl dərs keçdiyi yerə getməsi və evində repititor kimi fəaliyyət göstərməsi üçün “icaze.e-gov.az” portalında qeydiyyatdan keçməlidir. Kamran Əsədov deyir ki, bu zaman repititor müəllimin ən azı vöen-i olmalı və o icazə portalında qeydiyyatda olmalıdır ki, şagirdlər onun dərsinə gələn zaman yolda bunu post patrul əməkdaşlarına bildirsinlər. Amma məlumdur ki, heçdə bütün repititorlar vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda deyil.

''Düşünək ki, indi repititorlar vöen alıb “icaze.e-gov.az” da qeydiyyatdan keçdilər. Axı onların şagirdlər ilə müqavilə baxlamaq hüquqları yoxdur. Çünki onlar arasında 15 yaşı olmayanlar var. Düşünülə bilər ki, müəllimlər valideyinləri ilə xidməti müqavilə imzalamalıdır. O zaman da valideyin icazə almış olur, şagird yox. Onu da deyim ki, repititor yanına gəlməyə icazə almaq üçün 8103 nömrəsinə SMS göndərməyə ehtiyac yoxdur. Müəllim gün ərzində istədiyi qədər repititor kimi fəaliyyətini davam etdirə bilər, bir şərtlə ki, “icaze.e-gov.az” portalında qeydiyyatdan olsun, amma şagird gün ərzində bu xidmətdən yalnız 1 dəfə, ondan da 3 saat ərzində istifadə edə bilər.''

Repititor kimi nə qədər sadələşdirilmiş vergi ödəniləcək?

''Siz repititor fəaliyyətindən gəlir əldə edən şəxs kimi hesabat rübü ərzində (3 ay) təqdim etdiyi işlərə, xidmətlərə görə əldə edilmiş ümumi gəlirlərin Bakı şəhərində 4 faizi, digər regionlarda isə 2 faizini vergi kimi ödəyirsiniz.

Vergi ödəyiciləri hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilməli olan verginin məbləği haqqında vergi orqanlarına bəyannamə verir və həmin müddətdə vergini dövlət büdcəsinə ödəyirlər. Repititorlar vergi bəyannaməsinin onlayn rejimdə göndərilməsi” üçün İnternet Vergi İdarəsindən (e-taxes.gov.az) istifadə edirlər.''

Repititorun “icaze.e-gov.az” portalında qeydiyyatdakı xidmətdən istifadə etmək üçün elektron və ya ASAN imzasında “möhürvurma səlahiyyəti” olmalıdir. Repititorun “möhürvurma səlahiyyəti”nin olması üçün isə VÖEN-i olmalıdır. VÖEN - vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsidir.

Ekspert əlavə etdi ki, repititorun “icaze.e-gov.az” portalında qeydiyyatı yoxdursa, karantin dövründə fəaliyyət göstərə bilməz.



''Düşünürəm ki, repititor xidməti göstərənlərə aprelin 27-dən etibarən şagirdləri qəbul etmək izacəsi verilir, amma metro və digər nəqliyyat növlərində məhddiyyət davam etdiyi üçün şagirdlərin mənzil başına çatmazında problemlər olacaq. Bütün hallarda şagirdlərin dərslərindən geri qalma riskinin aradan qaldırılğını düşünsək də, onların virusa yoluxma təhlükəsi hələdə qalır. Ona görə də repetitorların üzərinə böyük məhsuliyyət düşür. ''

Məsələ ilə bağlı fikirlərini bölüşən iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev bildidi ki, repititorlar sabit vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınaraq ödənişlərə cəlb oluna bilərlər:

"Müəllimləri gəlir vergisinə cəlb etmək çox çətin olar. Çünki onun göstərdiyi xidmət müqabilində aldığı ödənişlərin qeydiyyatı aparılmadığından fəaliyyətinin yoxlanması da çox çətindir. Ay ərzində neçə şagird qəbul edib-etməməsi dəqiq bilinmir. Burada heç bir nağdsız ödəniş vasitələrindən istifadə olunmur. Ona görə də bu sahəyə nəzarət etmək çox çətindir. Burada ən optimal variant sabit vergi məbləğinin tətbiq edilməsi ola bilər".



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

