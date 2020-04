TƏBİB-dən Ramazan ayı ilə bağlı vətəndaşlara MÜRACİƏT

TƏBİB Ramazan ayında sağlam qidalanma ilə bağlı əhaliyə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə Ramazan ayının sağlamlıq olduğu, ancaq lazımi miqdarda maye içilməməsi, az miqdarda qidalanma və ya tam əksi, artıq kalorili qida qəbuluunu sağlamlığa ziyan ola biləcəyi qeyd olunub.

Bildirilib ki, qida qəbulunun azalması ilə birlikdə metabolizm zəifləyir və istəmədən çəki artımına gətirib çıxarır: "Oruc tutan sağlam insanlar lazımi miqdarda və nizamlı qidalanma qaydalarına əməl edərək, Ramazan ayını sağlam şəkildə başa vura bilərlər".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.