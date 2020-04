Karantin rejiminin yumşaldılmasının ilk günü şəhərdə real vəziyyət müşahidə olunub.

Metbuat.az REAL-a istinadla 20 Yanvar dairəsindən ən son xəbərləri çatdırır.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın aprelin 24-də qəbul etdiyi müvafiq qərarla artıq bu gün karantin rejiminin yumşaldılmasının ilk günüdür.

Hazırda 20 Yanvar dairəsində sıxlıq müşahidə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.