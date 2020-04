May ayında 190 manatı kimlər alacaq? - Nazirlikdən RƏSMİ / VİDEO

Birdəfəlik ödəmə ilə bağlı müraciətlərin qəbulu başa çatdı.



Metbuat.az xəbər verir ki, ƏƏSMN -nin mətbuat katibi Fazil Talıbov real tv yə müsahibə verərək bildirib ki, 190 manatlıq ödəniş ilə bağlı artıq müraciətlərin qəbulu başa çatdı.

''İkinci ödənişi almaq üçün qeydiyyata ehtiyac yoxdur. ƏƏSMN hər bir müraciəti diqqəli bir şəkildə araşdırır.Bir dəfəlik ödəmənin birinci dəfə almış şəxslər barəsində artıq məlumatlar var. Bir dəfəlik ödəməyə haqqı çatan hər bir şəxsə növbəti ay da ödəniş ediləcək.''

Fazil Talıbov əlavə etdi ki, bununla belə, aztəminatlı işsiz şəxslərlə bağlı bir çox istiqamətlərdə sosial dəstək tədbirləri davam edir:



Beləliklə, dəstəyə ehtiyacı olan şəxslər müəyyən edilməklə onlarla bağlı bütün istiqamətlərdə sosial müdafiə tədbirləri həyata keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.