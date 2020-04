Hesablama Palatasının auditləri nəticəsində 20 vəzifəli şəxs işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının 2019-cu il üzrə hesabatında bildirilib.

Həmçinin, 56 vəzifəli şəxsə töhmət verilib, 30-na xəbərdarlıq edilib.

Hesabatda yazılıb ki, həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində beş nəfərin vəzifə maaşı azaldılıb.

