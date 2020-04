Donald Trampı öldürmək istəyən şəxs həbs edildi

ABŞ-da prezident Donal Trampı öldürmək istəyən şəxs həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Teksas əyalətində yaşayan Cedlu adlı şəxs ötən ilin dekabr ayında sosial şəbəkə hesabından etdiyi paylaşımda "Onu öldürmək üçün Trampın Dallası ziyarət etməsini gözləyirəm" deyə qeyd edib. Məhkəməyə çıxarılan Cedlu sözügedən ifadəni işlətdiyini etiraf edib və 18 ay müddətinə həbs edilib.

ABŞ mediası 31 may 2018-ci ildə Cedlunun Tramp Dallasa gələrkən otelin qarşısında görüldüyünü yazıb. Polislər əlində "Trampı öldür" yazılı plakat tutan Cedlunu saxlayıblar.

Mənbə: HaberGlobal

